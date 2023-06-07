Заботин Семен Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заботин Семен Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1894

Дочь: Лётова Мария Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Парфентьево, Егорьевский уезд, Рязанская губерния
Деревня исчезла в начале 1970-х. | Рязанская губерния, Егорьевский уезд, деревня Парфентьево
Смерть
Неизвестно
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