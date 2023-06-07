Заботин Семен Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1894
Дочь: Лётова Мария Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Парфентьево, Егорьевский уезд, Рязанская губерния
Деревня исчезла в начале 1970-х. | Рязанская губерния, Егорьевский уезд, деревня Парфентьево
Смерть
Неизвестно