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Лётов Василий Иванов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

25.04.1895

Дата смерти

03.05.1898

Пол

Мужской

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1895

Отец: Лётов Иван Алексеев

Мать: Федосья Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
ребенок
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
03.05.1898
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Причина смерти: от слабости | 21 апреля 1898 года умер (похоронен 23 апреля) в деревне Тимшино крестьянина Ивана Алексеева Лётова сын Василий 3 лет, от слабости
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