Лётов Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения25.04.1895
Дата смерти03.05.1898
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1895
Отец: Лётов Иван Алексеев
Мать: Федосья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
ребенок
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.05.1898
Причина смерти: от слабости | 21 апреля 1898 года умер (похоронен 23 апреля) в деревне Тимшино крестьянина Ивана Алексеева Лётова сын Василий 3 лет, от слабости