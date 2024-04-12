Лётов Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения29.07.1870
Дата смерти21.04.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1870
Отец: Лётов Алексей Иванов
Мать: Лётова Пелагея Никитина
Крещение
1870
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Военная служба
Между 1892 и 13.11.1896
(Caiodunum, Civitas Caiodunensis, по-жмудски Kwiedajna, по-литовски Kedainiai) — м. Ковенской губ. и у., на р. Невяже, при впадении в нее Абели и Смильги. | http://maps.yandex.ru/-/CVGsrYYY | Кейданы,... Показать все
Место жительства
13.11.1896
Откуда: М.Кайданы, : Москва, г. Москва | ф.2121, оп.3, д.173 Обыскная копийная книга ц. Параскевы на Пятницкой 1898 | Книга копий брачных документов
Упоминание
1898
г. Москва, ц. Параскевы на Пятницкой | ф.2121, оп.1,д.1129 (1898) Исповедные ведомости ц. Параскевы на Пятницкой | Исповедные ведомости ц. Параскевы на Пятницкой
Бракосочетание
19.02.1899
Жена: Евдокия Васильевна
ц. Параскевы Пятницы 1890-е годы (справа - дом Новикова) | Москва, церковь Параскевы на Пятницкой | ф.2121, оп.3, д.172 Обыскная книга Параскевской на Пятницкой церкви 1898
Рождение ребёнка
19.11.1899
Дочь: Семенова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Место жительства
Около 1900
Москва, ул. М.Ордынка 15 (М.Ордынка, д. Гамбурцева). | «Вся Москва» на 1902 год
Рождение ребёнка
20.05.1901
Дочь: Плескова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Сейчас это д. 15 по М. Ордынке. | г. Москва, М.Ордынка, д. Гамбурцева | ф.203, оп. 776. д.821 (1900-1903) | Метрическая книга церкви Покрова на Ордынке 1900-1903г.г.
Рождение ребёнка
23.03.1903
Дочь: Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
19.03.1905
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
20.11.1906
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Место жительства
Около 1907
д. 8. Сейчас - https://yandex.ru/maps/-/CCUMzTWf0C | Москва, 1-ый Спасоналивковский (Шапочный, д. Чиликиной). | ВМ-1908
Рождение ребёнка
22.04.1908
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
ф.203, оп. 776, д.973 (1896-1908) | Метрическая книга ц. Преображения Спаса на Наливках за 1896-1908 год.
Место жительства
Около 1908
Работа или профессия
Между ?.02.1914 и ?.11.1917
Торговый дом «Летов В.А. и Кондратьев А.Ф.» | Москва, Средние торговые ряды №36, тел. 3-69-19.
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Откуда: Пятницкий пер. (д.8) д. Панова, : М.Ордынка, д. Гамбурцева, г. Москва | Вся Москва 1902
Смерть
21.04.1920
Причина смерти: ранение | Актовая запись 1719 по гор. ЗАГСу г. Самары от 22.04.1920 | г.Самара, ул. Братьев Корастылевых 162 (Уральская ул. 162)
Похороны
Неизвестно
Городское кладбище г. Самара