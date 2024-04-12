Семенова (Лётова) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения19.11.1899
Дата смерти01.06.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1899
Отец: Лётов Василий Алексеевич
Мать: Евдокия Васильевна
Бракосочетание
27.01.1919
Венчались в церкви около Патриарших прудов - какой, еще не нашла...
Рождение ребёнка
Между ?.10.1919 и ?.12.1920
Сын: Семенов Георгий Владимирович
Отец ребёнка: Семенов Владимир Михайлович
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
14.06.1923
Дочь: Щербина Тамара Владимировна
Отец ребёнка: Семенов Владимир Михайлович
Москва, Б.Грузинская 21 (угол Курбатовского)
Рождение ребёнка
30.06.1927
Дочь: Семенова Лариса Владимировна
Отец ребёнка: Семенов Владимир Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.06.1979