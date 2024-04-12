Семенова (Лётова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Лётова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

19.11.1899

Дата смерти

01.06.1979

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1899

Отец: Лётов Василий Алексеевич

Мать: Евдокия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
27.01.1919

Муж: Семенов Владимир Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Венчались в церкви около Патриарших прудов - какой, еще не нашла...
Рождение ребёнка
Между ?.10.1919 и ?.12.1920

Сын: Семенов Георгий Владимирович

Отец ребёнка: Семенов Владимир Михайлович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
14.06.1923

Дочь: Щербина Тамара Владимировна

Отец ребёнка: Семенов Владимир Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Москва, Б.Грузинская 21 (угол Курбатовского)
Рождение ребёнка
30.06.1927

Дочь: Семенова Лариса Владимировна

Отец ребёнка: Семенов Владимир Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.06.1979
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