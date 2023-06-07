(Лётова (Сурикова)) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лётова (Сурикова)) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 01.03.1879

Дата смерти

28.04.1961

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.03.1879

Отец: Суриков Василий Александров

Мать: Сурикова Пелагея Яковлева

Бракосочетание
19.02.1899

Муж: Лётов Василий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
ц. Параскевы Пятницы 1890-е годы (справа - дом Новикова) | Москва, церковь Параскевы на Пятницкой | ф.2121, оп.3, д.172 Обыскная книга Параскевской на Пятницкой церкви 1898
Рождение ребёнка
19.11.1899

Дочь: Семенова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Лётов Василий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.05.1901

Дочь: Плескова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Лётов Василий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Сейчас это д. 15 по М. Ордынке. | г. Москва, М.Ордынка, д. Гамбурцева | ф.203, оп. 776. д.821 (1900-1903) | Метрическая книга церкви Покрова на Ордынке 1900-1903г.г.
Рождение ребёнка
23.03.1903

Дочь: Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Лётов Василий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.03.1905

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Лётов Василий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.11.1906

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Лётов Василий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.04.1908

Сын: Лётов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Лётов Василий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
ф.203, оп. 776, д.973 (1896-1908) | Метрическая книга ц. Преображения Спаса на Наливках за 1896-1908 год.
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.04.1961
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