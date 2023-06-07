(Лётова (Сурикова)) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 01.03.1879
Дата смерти28.04.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.03.1879
Бракосочетание
19.02.1899
ц. Параскевы Пятницы 1890-е годы (справа - дом Новикова) | Москва, церковь Параскевы на Пятницкой | ф.2121, оп.3, д.172 Обыскная книга Параскевской на Пятницкой церкви 1898
Рождение ребёнка
19.11.1899
Дочь: Семенова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Лётов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
20.05.1901
Дочь: Плескова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Лётов Василий Алексеевич
Сейчас это д. 15 по М. Ордынке. | г. Москва, М.Ордынка, д. Гамбурцева | ф.203, оп. 776. д.821 (1900-1903) | Метрическая книга церкви Покрова на Ордынке 1900-1903г.г.
Рождение ребёнка
23.03.1903
Дочь: Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Лётов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
19.03.1905
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Лётов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
20.11.1906
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Лётов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
22.04.1908
Отец ребёнка: Лётов Василий Алексеевич
ф.203, оп. 776, д.973 (1896-1908) | Метрическая книга ц. Преображения Спаса на Наливках за 1896-1908 год.
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.04.1961