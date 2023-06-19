(Иванова (Лётова)) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова (Лётова)) Лидия Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.03.1903

Дата смерти

03.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1903

Отец: Лётов Василий Алексеевич

Мать: Евдокия Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Иван Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.07.1978