(Иванова (Лётова)) Лидия Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.03.1903
Дата смерти03.07.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1903
Отец: Лётов Василий Алексеевич
Мать: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Александр Иванович
Отец ребёнка: Иванов Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.07.1978