Иванов Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения26.12.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1897
Отец: Иванов Дмитрий Иванович
Мать: Иванова Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Александр Иванович
Мать ребёнка: Лидия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лидия Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Крещение
Неизвестно
Москва, Ленинградский просп., 73А (Храм Всех Святых во Всехсвятском)
Смерть
Неизвестно