Иванов Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Иван Дмитриевич

Место рождения

Всесвятское, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

26.12.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1897

Отец: Иванов Дмитрий Иванович

Мать: Иванова Елена Сергеевна

Всесвятское, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр Иванович

Мать ребёнка: Лидия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лидия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Крещение
Неизвестно
Всесвятское, Всехсвятская волость, Московский уезд
Москва, Ленинградский просп., 73А (Храм Всех Святых во Всехсвятском)
Смерть
Неизвестно
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