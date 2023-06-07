Иванова (Рожкова?) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Рожкова?) Елена Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1880 и 1896

Муж: Иванов Дмитрий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
http://blagpb.orthodoxy.ru/ | Москва, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке
Рождение ребёнка
26.12.1897

Сын: Иванов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Иванович

Всесвятское, Всехсвятская волость, Московский уезд
Смерть
1916
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Петровско-Разумовский пр. 8