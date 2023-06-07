Иванова (Рожкова?) Елена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1880 и 1896
http://blagpb.orthodoxy.ru/ | Москва, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке
Рождение ребёнка
26.12.1897
Отец ребёнка: Иванов Дмитрий Иванович
Всесвятское, Всехсвятская волость, Московский уезд
Смерть
1916
Москва, Петровско-Разумовский пр. 8