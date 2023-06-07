Иванов Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1880 и 1896
Жена: Иванова Елена Сергеевна
http://blagpb.orthodoxy.ru/ | Москва, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке
Рождение ребёнка
26.12.1897
Мать ребёнка: Иванова Елена Сергеевна
Всесвятское, Всехсвятская волость, Московский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
дирижер цыганского хора в Москве | http://www.svenko.net/history/rom.htm
Смерть
1934