Иванов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1874 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1880 и 1896

Жена: Иванова Елена Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
http://blagpb.orthodoxy.ru/ | Москва, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке
Рождение ребёнка
26.12.1897

Сын: Иванов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Иванова Елена Сергеевна

Всесвятское, Всехсвятская волость, Московский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
дирижер цыганского хора в Москве | http://www.svenko.net/history/rom.htm
Смерть
1934
Москва, город федерального значения Москва
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