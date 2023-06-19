Сурикова (Башилова) Пелагея Яковлева
Место рождения
Дата рождения01.10.1842
Дата смерти13.05.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1842
Отец: Башилов Яков Яковлев
Мать: Башилова Ирина Иванова
ф.203, оп.745, д.1596 (1842) | Метрическая книга Никольской церкви села Лужки 1842 года
Бракосочетание
14.05.1861
Рождение ребёнка
29.04.1864
Дочь: Пелагея (Поля) Васильева
Отец ребёнка: Суриков Василий Александров
ЦГА Москвы 592_2_32 МК Казанова 1864г https://cgamos.ru/metric-books/592/592-2/592_2_32/к. 46ЦГА Москвы 592_2_32 МК Казанова 1864 | Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская г... Показать все
Рождение ребёнка
20.12.1866
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Суриков Василий Александров
Рождение ребёнка
29.09.1868
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Суриков Василий Александров
ф.431 оп. 1 д. 113 (1868) | Метрическая книга Богородицерождественской церкви села Казанова 1868 года
Рождение ребёнка
После 1869
Отец ребёнка: Суриков Василий Александров
Рождение ребёнка
23.10.1875
Отец ребёнка: Суриков Василий Александров
Тимошево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 01.03.1879
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Суриков Василий Александров
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.05.1920
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: Рак желудка | Россия, Самара, улица Советская 32