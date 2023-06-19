Сурикова (Башилова) Пелагея Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурикова (Башилова) Пелагея Яковлева

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

01.10.1842

Дата смерти

13.05.1920

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1842

Отец: Башилов Яков Яковлев

Мать: Башилова Ирина Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп.745, д.1596 (1842) | Метрическая книга Никольской церкви села Лужки 1842 года
Бракосочетание
14.05.1861

Муж: Суриков Василий Александров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.04.1864

Дочь: Пелагея (Поля) Васильева

Отец ребёнка: Суриков Василий Александров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы 592_2_32 МК Казанова 1864г https://cgamos.ru/metric-books/592/592-2/592_2_32/к. 46ЦГА Москвы 592_2_32 МК Казанова 1864 | Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская г... Показать все
Рождение ребёнка
20.12.1866

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Суриков Василий Александров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.09.1868

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Суриков Василий Александров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.431 оп. 1 д. 113 (1868) | Метрическая книга Богородицерождественской церкви села Казанова 1868 года
Рождение ребёнка
После 1869

Сын: Суриков Яков Васильевич

Отец ребёнка: Суриков Василий Александров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.10.1875

Сын: Суриков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Суриков Василий Александров

Тимошево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 01.03.1879

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Суриков Василий Александров

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.05.1920
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: Рак желудка | Россия, Самара, улица Советская 32