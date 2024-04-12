Суриков Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.10.1875
Дата смертиПосле ?.12.1907
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1875
Крещение
25.10.1875
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Тимошево | Godparents:Села Ярополец крестьянин Василий Ильин и г. Волоколамска купеческая жена Елена Васильева | Московская область, Волоколамский район, Тимош... Показать все
Восприемник
С 1905 по 1907
Крестил дочерей своей сестры Летовой (Суриковой) Евдокии Васильевны - Анну (1906) и Александру (1905). и дочь брата Якова - АННУ (1907)
Восприемник
09.12.1907
Крёстный Анны, дочери своего брата Якова | Москва, церковь при Голицынской больнице
Работа или профессия
Неизвестно
Художник по тканям
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После ?.12.1907