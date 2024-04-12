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Суриков Василий Александров

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

18.06.1898

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Суриков Александр Феофилактов (Филиппов)

Мать: Матрена Николаева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.203, оп. 747, д. 1495 (1845) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1845 года
Бракосочетание
14.05.1861

Жена: Сурикова Пелагея Яковлева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.04.1864

Дочь: Пелагея (Поля) Васильева

Мать ребёнка: Сурикова Пелагея Яковлева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы 592_2_32 МК Казанова 1864г https://cgamos.ru/metric-books/592/592-2/592_2_32/к. 46ЦГА Москвы 592_2_32 МК Казанова 1864 | Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская г... Показать все
Рождение ребёнка
20.12.1866

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Сурикова Пелагея Яковлева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.09.1868

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Сурикова Пелагея Яковлева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.431 оп. 1 д. 113 (1868) | Метрическая книга Богородицерождественской церкви села Казанова 1868 года
Рождение ребёнка
После 1869

Сын: Суриков Яков Васильевич

Мать ребёнка: Сурикова Пелагея Яковлева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.10.1875

Сын: Суриков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Сурикова Пелагея Яковлева

Тимошево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 01.03.1879

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Сурикова Пелагея Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Писарь | Волоколамский уезд
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Крещение
Неизвестно
Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, деревня Шитьково (Богородицерождественская ц. с. Казанова)
Смерть
18.06.1898
Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Чахотка | Больница г. Волоколамска
Похороны
Неизвестно
Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Отпевание - 20 июня 1898г в Воскресенском соборе г. Волоколамска | Общегражданское кладбище г. Волоколамска
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