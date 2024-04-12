Суриков Василий Александров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смерти18.06.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
ф.203, оп. 747, д. 1495 (1845) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1845 года
Бракосочетание
14.05.1861
Рождение ребёнка
29.04.1864
Дочь: Пелагея (Поля) Васильева
Мать ребёнка: Сурикова Пелагея Яковлева
ЦГА Москвы 592_2_32 МК Казанова 1864г https://cgamos.ru/metric-books/592/592-2/592_2_32/к. 46ЦГА Москвы 592_2_32 МК Казанова 1864 | Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская г... Показать все
Рождение ребёнка
20.12.1866
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Сурикова Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
29.09.1868
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Сурикова Пелагея Яковлева
ф.431 оп. 1 д. 113 (1868) | Метрическая книга Богородицерождественской церкви села Казанова 1868 года
Рождение ребёнка
После 1869
Мать ребёнка: Сурикова Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
23.10.1875
Мать ребёнка: Сурикова Пелагея Яковлева
Тимошево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 01.03.1879
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Сурикова Пелагея Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
Писарь | Волоколамский уезд
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Крещение
Неизвестно
Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, деревня Шитьково (Богородицерождественская ц. с. Казанова)
Смерть
18.06.1898
Причина смерти: Чахотка | Больница г. Волоколамска
Похороны
Неизвестно
Отпевание - 20 июня 1898г в Воскресенском соборе г. Волоколамска | Общегражданское кладбище г. Волоколамска