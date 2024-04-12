(Сурикова) Прасковья Васильевна
Место рождения
Дата рождения29.09.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1868
ф.431 оп. 1 д. 113 (1868) | Метрическая книга Богородицерождественской церкви села Казанова 1868 года
Крещение
30.09.1868
Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Godparents:д. Красиковой крестьянин Василий Никаноров и крестьянская жена Ирина Киприанова | Московская область, Волоколамский район, деревня Шитьково (Богородицерождественская ц. с. Казанова)
Место жительства
1869
ф. 184, оп. 10, д. 2169 | <p> 12.00 </p><p>Подворные переписи селений Тимашевской волости Волоколамского уезда Московской губернии (микрофильм) – 1869-1871гг.</p> Normal 0 ... Показать все
Смерть
Неизвестно