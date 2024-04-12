Матрена Николаева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти27.03.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Николай Никитин
Мать: Марфа Елисеева
http://www.etomesto.ru/map-gorihvostov/?find=1&z=1&x=35.934336&y=55.933471&gpson=0 http://www.etomesto.ru/map-moscow_pgm-volokolamskogo-uezda/?find=1&z=1&x=35.934336&y=55.933471&gpson=0ПГМ Волоколамск... Показать все
Упоминание
1840
Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
1840 ЦИАМ 203-747-1385 Исповед. Руз.у. КАЗАНОВО 1840 | Шитьково (Богородицерождественская ц. с. Казаново)
Бракосочетание
13.05.1842
ф.203, оп.745, д.1596 (1842) | Метрическая книга Никольской церкви села Лужки 1842 года
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Суриков Василий Александров
Отец ребёнка: Суриков Александр Феофилактов (Филиппов)
ф.203, оп. 747, д. 1495 (1845) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1845 года
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
27.03.1902
Тимошево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: От престарелости | Тимашево (Московская губ., Волоколамский у., дер. Тимашево)
Похороны
29.03.1902
Тимшино, Егорьевск, Московская область
На приходском кладбище в Тимшино