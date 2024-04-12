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Матрена Николаева

Место рождения

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

27.03.1902

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Николай Никитин

Мать: Марфа Елисеева

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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Упоминание
1840
Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
1840 ЦИАМ 203-747-1385 Исповед. Руз.у. КАЗАНОВО 1840 | Шитьково (Богородицерождественская ц. с. Казаново)
Бракосочетание
13.05.1842

Муж: Суриков Александр Феофилактов (Филиппов)

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.203, оп.745, д.1596 (1842) | Метрическая книга Никольской церкви села Лужки 1842 года
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Суриков Василий Александров

Отец ребёнка: Суриков Александр Феофилактов (Филиппов)

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.203, оп. 747, д. 1495 (1845) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1845 года
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
27.03.1902
Тимошево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: От престарелости | Тимашево (Московская губ., Волоколамский у., дер. Тимашево)
Похороны
29.03.1902
Тимшино, Егорьевск, Московская область
На приходском кладбище в Тимшино
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