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Марфа Елисеева

Место рождения

Чертаново, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

После 1854

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Елисей

Мать: не указана

Чертаново, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Крестили в селе Спасском | Московская область, Волоколамский район, д.Чертаново (д. Чертово Судниковской волости Рузского у.)
Бракосочетание
03.10.1817

Муж: Николай Никитин

Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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Рождение ребёнка
1820

Дочь: Ефимия Николаева

Отец ребёнка: Николай Никитин

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Матрена Николаева

Отец ребёнка: Николай Никитин

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
http://www.etomesto.ru/map-gorihvostov/?find=1&z=1&x=35.934336&y=55.933471&gpson=0 http://www.etomesto.ru/map-moscow_pgm-volokolamskogo-uezda/?find=1&z=1&x=35.934336&y=55.933471&gpson=0ПГМ Волоколамск... Показать все
Рождение ребёнка
1827

Сын: Василий Николаев

Отец ребёнка: Николай Никитин

Рождение ребёнка
1832

Сын: Яков Николаев

Отец ребёнка: Николай Никитин

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Филипп Николаев

Отец ребёнка: Николай Никитин

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Упоминание
1848
Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Упоминание
1848
Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Николаев

Отец ребёнка: Николай Никитин

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
После 1854
Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)