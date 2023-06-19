Марфа Елисеева
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиПосле 1854
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Елисей
Мать: не указана
Крестили в селе Спасском | Московская область, Волоколамский район, д.Чертаново (д. Чертово Судниковской волости Рузского у.)
Бракосочетание
03.10.1817
Муж: Николай Никитин
Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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Рождение ребёнка
1820
Дочь: Ефимия Николаева
Отец ребёнка: Николай Никитин
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Матрена Николаева
Отец ребёнка: Николай Никитин
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Рождение ребёнка
1827
Сын: Василий Николаев
Отец ребёнка: Николай Никитин
Рождение ребёнка
1832
Сын: Яков Николаев
Отец ребёнка: Николай Никитин
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Филипп Николаев
Отец ребёнка: Николай Никитин
Упоминание
1848
Упоминание
1848
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Николаев
Отец ребёнка: Николай Никитин
Смерть
После 1854
Иевлева (Волоколамского уезда Якшинской волости деревни Ивлевой)