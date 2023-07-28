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Ефимия Николаева

Место рождения

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1800 г.р.

Мать

1796 г.р.

Муж

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
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Рождение
1820

Отец: Николай Никитин

Мать: Марфа Елисеева

Иевлево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
15.10.1841

Муж: Аверкий Никитин

Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Witnesses:по жениху: деревни Шитковой крестьяне Сергей Никитин, Феодосий Николаев и Никифор Михайлов; по невесте: деревни Ивлевой крестьяне: Иван Климентьев и Ефим Климентьев. | Богородицерождественс... Показать все
Смерть
Неизвестно