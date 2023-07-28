Ефимия Николаева
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Николай Никитин
Мать: Марфа Елисеева
Бракосочетание
15.10.1841
Муж: Аверкий Никитин
Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Witnesses:по жениху: деревни Шитковой крестьяне Сергей Никитин, Феодосий Николаев и Никифор Михайлов; по невесте: деревни Ивлевой крестьяне: Иван Климентьев и Ефим Климентьев. | Богородицерождественс... Показать все
Смерть
Неизвестно