Аверкий Никитин
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Бракосочетание
15.10.1841
Жена: Ефимия Николаева
Witnesses:по жениху: деревни Шитковой крестьяне Сергей Никитин, Феодосий Николаев и Никифор Михайлов; по невесте: деревни Ивлевой крестьяне: Иван Климентьев и Ефим Климентьев. | Богородицерождественс... Показать все
Смерть
Неизвестно