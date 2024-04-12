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Аверкий Никитин

Место рождения

Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
15.10.1841

Жена: Ефимия Николаева

Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Witnesses:по жениху: деревни Шитковой крестьяне Сергей Никитин, Феодосий Николаев и Никифор Михайлов; по невесте: деревни Ивлевой крестьяне: Иван Климентьев и Ефим Климентьев. | Богородицерождественс... Показать все
Смерть
Неизвестно
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