Суриков Александр Феофилактов (Филиппов)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Бракосочетание
13.05.1842
Жена: Матрена Николаева
ф.203, оп.745, д.1596 (1842) | Метрическая книга Никольской церкви села Лужки 1842 года
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Суриков Василий Александров
Мать ребёнка: Матрена Николаева
ф.203, оп. 747, д. 1495 (1845) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1845 года
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
1870
Причина смерти: Убийство | Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)