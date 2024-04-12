Суриков Александр Феофилактов (Филиппов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суриков Александр Феофилактов (Филиппов)

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Суриков Феофилакт (Филипп) Иванов

Мать: Сурикова Пелагея Яковлева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
13.05.1842

Жена: Матрена Николаева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.203, оп.745, д.1596 (1842) | Метрическая книга Никольской церкви села Лужки 1842 года
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Суриков Василий Александров

Мать ребёнка: Матрена Николаева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.203, оп. 747, д. 1495 (1845) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1845 года
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
1870
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Убийство | Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
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