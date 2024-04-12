Суриков Феофилакт (Филипп) Иванов
Место рождения
Дата рождения08.03.1795
Дата смертиПосле 1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1795
ЦИАМ 203-745-863 МК Рузского уезда 1795г | https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_863/?sphrase_id=189125
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Устинья Феофилактова
Мать ребёнка: Сурикова Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1817
Дочь: Екатерина Феофилактова
Мать ребёнка: Сурикова Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Суриков Александр Феофилактов (Филиппов)
Мать ребёнка: Сурикова Пелагея Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1871