Суриков Феофилакт (Филипп) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суриков Феофилакт (Филипп) Иванов

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

08.03.1795

Дата смерти

После 1871

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1795

Отец: Суриков Иван Афиногенов меньшой

Мать: Сурикова Ефимия Андреянова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ЦИАМ 203-745-863 МК Рузского уезда 1795г | https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_863/?sphrase_id=189125
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Устинья Феофилактова

Мать ребёнка: Сурикова Пелагея Яковлева

Рождение ребёнка
Между 1816 и 1817

Дочь: Екатерина Феофилактова

Мать ребёнка: Сурикова Пелагея Яковлева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Суриков Александр Феофилактов (Филиппов)

Мать ребёнка: Сурикова Пелагея Яковлева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурикова Пелагея Яковлева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1871
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