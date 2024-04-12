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Суриков Иван Афиногенов меньшой

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Отец

Около 1733 г.р.

Мать

Вычислено 1730 г.р.

Жена

Около 1763 г.р.

Дети

Вычислено 1784 г.р.
Около 1787 г.р.
Около 1791 г.р.
1795 г.р.
Вычислено 1800 г.р.
Вычислено 1802 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Суриков Афиноген Петров

Мать: Параскева Митрофанова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
В этом году:скончались: * 5 января — российская императрица Елизавета Петровна. * 17 июля — российский имератор Пётр III.# Январь — Выход России из Семилетней войны. Вскоре заключен мир и военны... Показать все
Бракосочетание
Около 1783

Жена: Сурикова Ефимия Андреянова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1784

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Сурикова Ефимия Андреянова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Суриков Петр Иванов

Мать ребёнка: Сурикова Ефимия Андреянова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Суриков Василий Иванов

Мать ребёнка: Сурикова Ефимия Андреянова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.03.1795

Сын: Суриков Феофилакт (Филипп) Иванов

Мать ребёнка: Сурикова Ефимия Андреянова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ЦИАМ 203-745-863 МК Рузского уезда 1795г | https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_863/?sphrase_id=189125
Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Сын: Степан Иванов

Мать ребёнка: Сурикова Ефимия Андреянова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Дочь: Авдотья (Евдокия) Иванова

Мать ребёнка: Сурикова Ефимия Андреянова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Дочь: Степанида Иванова

Мать ребёнка: Сурикова Ефимия Андреянова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
1829
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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