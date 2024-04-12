Суриков Иван Афиногенов меньшой
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: Суриков Афиноген Петров
Мать: Параскева Митрофанова
В этом году:скончались: * 5 января — российская императрица Елизавета Петровна. * 17 июля — российский имератор Пётр III.# Январь — Выход России из Семилетней войны. Вскоре заключен мир и военны... Показать все
Бракосочетание
Около 1783
Рождение ребёнка
Вычислено 1784
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Сурикова Ефимия Андреянова
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Суриков Петр Иванов
Мать ребёнка: Сурикова Ефимия Андреянова
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: Сурикова Ефимия Андреянова
Рождение ребёнка
08.03.1795
Сын: Суриков Феофилакт (Филипп) Иванов
Мать ребёнка: Сурикова Ефимия Андреянова
ЦИАМ 203-745-863 МК Рузского уезда 1795г | https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_863/?sphrase_id=189125
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Сын: Степан Иванов
Мать ребёнка: Сурикова Ефимия Андреянова
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Дочь: Авдотья (Евдокия) Иванова
Мать ребёнка: Сурикова Ефимия Андреянова
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Дочь: Степанида Иванова
Мать ребёнка: Сурикова Ефимия Андреянова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
1829