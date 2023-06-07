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Параскева Митрофанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1730

Дата смерти

Между 1785 и 1799

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Суриков Иван Афиногенов большой

Отец ребёнка: Суриков Афиноген Петров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
В 1756 году:30 августа учреждён первый русский театр.Родился 27 января — Моцарт, Вольфганг Амадей, австрийский композитор | Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Воло... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Суриков Степан Афиногенов

Отец ребёнка: Суриков Афиноген Петров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Суриков Иван Афиногенов меньшой

Отец ребёнка: Суриков Афиноген Петров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
В этом году:скончались: * 5 января — российская императрица Елизавета Петровна. * 17 июля — российский имератор Пётр III.# Январь — Выход России из Семилетней войны. Вскоре заключен мир и военны... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суриков Афиноген Петров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
Между 1785 и 1799
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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