Параскева Митрофанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1730
Дата смертиМежду 1785 и 1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Суриков Иван Афиногенов большой
Отец ребёнка: Суриков Афиноген Петров
В 1756 году:30 августа учреждён первый русский театр.Родился 27 января — Моцарт, Вольфганг Амадей, австрийский композитор | Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Воло... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Суриков Степан Афиногенов
Отец ребёнка: Суриков Афиноген Петров
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Суриков Иван Афиногенов меньшой
Отец ребёнка: Суриков Афиноген Петров
В этом году:скончались: * 5 января — российская императрица Елизавета Петровна. * 17 июля — российский имератор Пётр III.# Январь — Выход России из Семилетней войны. Вскоре заключен мир и военны... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
Между 1785 и 1799