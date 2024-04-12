Суриков Афиноген Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиМежду 1767 и 1776
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: Суриков Петр Иванов
Мать: Евдокия Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Суриков Иван Афиногенов большой
Мать ребёнка: Параскева Митрофанова
В 1756 году:30 августа учреждён первый русский театр.Родился 27 января — Моцарт, Вольфганг Амадей, австрийский композитор | Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Воло... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Суриков Степан Афиногенов
Мать ребёнка: Параскева Митрофанова
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Суриков Иван Афиногенов меньшой
Мать ребёнка: Параскева Митрофанова
В этом году:скончались: * 5 января — российская императрица Елизавета Петровна. * 17 июля — российский имератор Пётр III.# Январь — Выход России из Семилетней войны. Вскоре заключен мир и военны... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Митрофанова
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
Между 1767 и 1776