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Суриков Афиноген Петров

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Между 1767 и 1776

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Суриков Петр Иванов

Мать: Евдокия Герасимова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Суриков Иван Афиногенов большой

Мать ребёнка: Параскева Митрофанова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
В 1756 году:30 августа учреждён первый русский театр.Родился 27 января — Моцарт, Вольфганг Амадей, австрийский композитор | Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Воло... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Суриков Степан Афиногенов

Мать ребёнка: Параскева Митрофанова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Суриков Иван Афиногенов меньшой

Мать ребёнка: Параскева Митрофанова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
В этом году:скончались: * 5 января — российская императрица Елизавета Петровна. * 17 июля — российский имератор Пётр III.# Январь — Выход России из Семилетней войны. Вскоре заключен мир и военны... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Митрофанова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
Между 1767 и 1776
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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