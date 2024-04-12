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Суриков Василий Иванов

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Между 1845 и 1858

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Суриков Иван Афиногенов меньшой

Мать: Сурикова Ефимия Андреянова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Лукерья (Гликерия) Васильева

Мать ребёнка: Матрена Алексеева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Алексеева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
Между 1845 и 1858
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
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