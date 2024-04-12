Суриков Василий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиМежду 1845 и 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Лукерья (Гликерия) Васильева
Мать ребёнка: Матрена Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Алексеева
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
Между 1845 и 1858
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)