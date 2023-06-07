Сурикова Ефимия Андреянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Андреян
Бракосочетание
Около 1783
Рождение ребёнка
Вычислено 1784
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Суриков Иван Афиногенов меньшой
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Суриков Петр Иванов
Отец ребёнка: Суриков Иван Афиногенов меньшой
Рождение ребёнка
Около 1791
Отец ребёнка: Суриков Иван Афиногенов меньшой
Рождение ребёнка
08.03.1795
Сын: Суриков Феофилакт (Филипп) Иванов
Отец ребёнка: Суриков Иван Афиногенов меньшой
ЦИАМ 203-745-863 МК Рузского уезда 1795г | https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_863/?sphrase_id=189125
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Сын: Степан Иванов
Отец ребёнка: Суриков Иван Афиногенов меньшой
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Дочь: Авдотья (Евдокия) Иванова
Отец ребёнка: Суриков Иван Афиногенов меньшой
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Дочь: Степанида Иванова
Отец ребёнка: Суриков Иван Афиногенов меньшой
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
До 1816