Сурикова Ефимия Андреянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурикова Ефимия Андреянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Вычислено 1784 г.р.
Около 1787 г.р.
Около 1791 г.р.
1795 г.р.
Вычислено 1800 г.р.
Вычислено 1802 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Андреян

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1783

Муж: Суриков Иван Афиногенов меньшой

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1784

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Суриков Иван Афиногенов меньшой

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Суриков Петр Иванов

Отец ребёнка: Суриков Иван Афиногенов меньшой

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Суриков Василий Иванов

Отец ребёнка: Суриков Иван Афиногенов меньшой

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.03.1795

Сын: Суриков Феофилакт (Филипп) Иванов

Отец ребёнка: Суриков Иван Афиногенов меньшой

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ЦИАМ 203-745-863 МК Рузского уезда 1795г | https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203_745_863/?sphrase_id=189125
Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Сын: Степан Иванов

Отец ребёнка: Суриков Иван Афиногенов меньшой

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Дочь: Авдотья (Евдокия) Иванова

Отец ребёнка: Суриков Иван Афиногенов меньшой

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Дочь: Степанида Иванова

Отец ребёнка: Суриков Иван Афиногенов меньшой

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
До 1816
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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