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Суриков Петр Иванов

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

Около 1763 г.р.

Жена

Вычислено 1783 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Суриков Иван Афиногенов меньшой

Мать: Сурикова Ефимия Андреянова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Фекла Петрова

Мать ребёнка: Дарья Петрова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Суриков Михаил Петров

Мать ребёнка: Дарья Петрова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Петрова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
1812
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
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