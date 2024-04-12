Суриков Петр Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Фекла Петрова
Мать ребёнка: Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1812
Мать ребёнка: Дарья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Петрова
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
1812
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)