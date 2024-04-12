Суриков Михаил Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиПосле 1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Суриков Петр Иванов
Мать: Дарья Петрова
Рождение ребёнка
12.03.1832
Мать ребёнка: Матрена Леонова
ф.607, оп.1, д.1624 (1832-33) | Метрическая книга Богородицерождественской ц. с. Казанова 1832-1833
Рождение ребёнка
07.01.1835
Дочь: Татьяна Михайлова
Мать ребёнка: Матрена Леонова
ф.607, оп.1, д.1905 (1834-1841) | <p>Метрическая книга данная из Можайского духовного правления ведомства оного БогородицеРождественской церкви села Казанова :</p>Деревни Красиково
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Леонова
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1870
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)