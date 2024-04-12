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Суриков Михаил Петров

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

После 1870

Пол

Мужской

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Вычислено 1783 г.р.

Жена

Вычислено 1811 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Суриков Петр Иванов

Мать: Дарья Петрова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.03.1832

Сын: Суриков Алексей Михайлов

Мать ребёнка: Матрена Леонова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.607, оп.1, д.1624 (1832-33) | Метрическая книга Богородицерождественской ц. с. Казанова 1832-1833
Рождение ребёнка
07.01.1835

Дочь: Татьяна Михайлова

Мать ребёнка: Матрена Леонова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.607, оп.1, д.1905 (1834-1841) | <p>Метрическая книга данная из Можайского духовного правления ведомства оного БогородицеРождественской церкви села Казанова :</p>Деревни Красиково
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Леонова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1870
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
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