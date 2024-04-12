Татьяна Михайлова
Место рождения
Дата рождения07.01.1835
Дата смертиПосле 1841
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1835
Отец: Суриков Михаил Петров
Мать: Матрена Леонова
ф.607, оп.1, д.1905 (1834-1841) | <p>Метрическая книга данная из Можайского духовного правления ведомства оного БогородицеРождественской церкви села Казанова :</p>Деревни Красиково
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1841