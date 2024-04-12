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Татьяна Михайлова

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

07.01.1835

Дата смерти

После 1841

Пол

Женский

Отец

Около 1812 г.р.

Мать

Вычислено 1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1835

Отец: Суриков Михаил Петров

Мать: Матрена Леонова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.607, оп.1, д.1905 (1834-1841) | <p>Метрическая книга данная из Можайского духовного правления ведомства оного БогородицеРождественской церкви села Казанова :</p>Деревни Красиково
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1841
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