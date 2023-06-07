Матрена Леонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1811
Дата смертиМежду 1865 и 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1832
Отец ребёнка: Суриков Михаил Петров
ф.607, оп.1, д.1624 (1832-33) | Метрическая книга Богородицерождественской ц. с. Казанова 1832-1833
Рождение ребёнка
07.01.1835
Дочь: Татьяна Михайлова
Отец ребёнка: Суриков Михаил Петров
ф.607, оп.1, д.1905 (1834-1841) | <p>Метрическая книга данная из Можайского духовного правления ведомства оного БогородицеРождественской церкви села Казанова :</p>Деревни Красиково
Бракосочетание
Неизвестно
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
Между 1865 и 1870