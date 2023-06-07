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Матрена Леонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1811

Дата смерти

Между 1865 и 1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1832

Сын: Суриков Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Суриков Михаил Петров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.607, оп.1, д.1624 (1832-33) | Метрическая книга Богородицерождественской ц. с. Казанова 1832-1833
Рождение ребёнка
07.01.1835

Дочь: Татьяна Михайлова

Отец ребёнка: Суриков Михаил Петров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.607, оп.1, д.1905 (1834-1841) | <p>Метрическая книга данная из Можайского духовного правления ведомства оного БогородицеРождественской церкви села Казанова :</p>Деревни Красиково
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суриков Михаил Петров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
Между 1865 и 1870