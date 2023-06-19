Суриков Алексей Михайлов
Место рождения
Дата рождения12.03.1832
Дата смертиПосле 1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1832
Отец: Суриков Михаил Петров
Мать: Матрена Леонова
ф.607, оп.1, д.1624 (1832-33) | Метрическая книга Богородицерождественской ц. с. Казанова 1832-1833
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Саламанида Епифанова
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Акулина Алексеева
Мать ребёнка: Саламанида Епифанова
Бракосочетание
23.04.1872
Жена: Мария Алексеева
Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Богородицерождественская ц. с. Казанова 55.93553513298921 36.07958072716471 | ф.203, оп. 780, д.1543 (1872г.) | Метрическая книга данная из Можайского духовного правления ведомства оного Богородицерож... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саламанида Епифанова
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1870