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Суриков Алексей Михайлов

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

12.03.1832

Дата смерти

После 1870

Пол

Мужской

Отец

Около 1812 г.р.

Мать

Вычислено 1811 г.р.

Жена

Около 1849 г.р.
Около 1832 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1832

Отец: Суриков Михаил Петров

Мать: Матрена Леонова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.607, оп.1, д.1624 (1832-33) | Метрическая книга Богородицерождественской ц. с. Казанова 1832-1833
Рождение ребёнка
1861

Сын: Суриков Василий Алексеев

Мать ребёнка: Саламанида Епифанова

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Акулина Алексеева

Мать ребёнка: Саламанида Епифанова

Бракосочетание
23.04.1872

Жена: Мария Алексеева

Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Богородицерождественская ц. с. Казанова 55.93553513298921 36.07958072716471 | ф.203, оп. 780, д.1543 (1872г.) | Метрическая книга данная из Можайского духовного правления ведомства оного Богородицерож... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саламанида Епифанова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1870