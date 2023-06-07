Саламанида Епифанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти15.02.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Суриков Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Акулина Алексеева
Отец ребёнка: Суриков Алексей Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
15.02.1872
Причина смерти: от угара | Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково) | ф.203, оп. 780, д.1543 (1872г.) | Метрическая книга данная из Мож... Показать все