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Саламанида Епифанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

15.02.1872

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Суриков Василий Алексеев

Отец ребёнка: Суриков Алексей Михайлов

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Акулина Алексеева

Отец ребёнка: Суриков Алексей Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суриков Алексей Михайлов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
15.02.1872
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от угара | Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково) | ф.203, оп. 780, д.1543 (1872г.) | Метрическая книга данная из Мож... Показать все
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