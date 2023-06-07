Дарья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1783
Дата смертиПосле 1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Фекла Петрова
Отец ребёнка: Суриков Петр Иванов
Рождение ребёнка
Около 1812
Отец ребёнка: Суриков Петр Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суриков Петр Иванов
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1845