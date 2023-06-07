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Дарья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1783

Дата смерти

После 1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Фекла Петрова

Отец ребёнка: Суриков Петр Иванов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Суриков Михаил Петров

Отец ребёнка: Суриков Петр Иванов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суриков Петр Иванов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1845