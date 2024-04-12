Степан Иванов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1800
Дата смертиПосле 1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1845
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)