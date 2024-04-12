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Степан Иванов

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1800

Дата смерти

После 1845

Пол

Мужской

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

Около 1763 г.р.

Жена

Вычислено 1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800

Отец: Суриков Иван Афиногенов меньшой

Мать: Сурикова Ефимия Андреянова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1845
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
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