Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1802
Дата смертиПосле 1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Иванов
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1845