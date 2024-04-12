Лукерья (Гликерия) Васильева
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиПосле 1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Суриков Василий Иванов
Мать: Матрена Алексеева
Рождение ребёнка
25.10.1832
Сын: Егор Федоров
Отец ребёнка: Федор Егоров
ф.607, оп.1, д.1624 (1832-33) | Метрическая книга Богородицерождественской ц. с. Казанова 1832-1833
Рождение ребёнка
1847
Сын: Иван Федоров
Отец ребёнка: Федор Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Егоров
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1870