Лукерья (Гликерия) Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукерья (Гликерия) Васильева

Лукерья (Гликерия) Васильева

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

После 1870

Пол

Женский

Отец

Около 1791 г.р.

Мать

1791 г.р.

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Суриков Василий Иванов

Мать: Матрена Алексеева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.10.1832

Сын: Егор Федоров

Отец ребёнка: Федор Егоров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.607, оп.1, д.1624 (1832-33) | Метрическая книга Богородицерождественской ц. с. Казанова 1832-1833
Рождение ребёнка
1847

Сын: Иван Федоров

Отец ребёнка: Федор Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Егоров

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1870
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close