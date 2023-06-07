Федор Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

После 1870

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1811 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1832

Сын: Егор Федоров

Мать ребёнка: Лукерья (Гликерия) Васильева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.607, оп.1, д.1624 (1832-33) | Метрическая книга Богородицерождественской ц. с. Казанова 1832-1833
Рождение ребёнка
1847

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: Лукерья (Гликерия) Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья (Гликерия) Васильева

Смерть
После 1870
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