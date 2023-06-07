Федор Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиПосле 1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.10.1832
Сын: Егор Федоров
Мать ребёнка: Лукерья (Гликерия) Васильева
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.607, оп.1, д.1624 (1832-33) | Метрическая книга Богородицерождественской ц. с. Казанова 1832-1833
Рождение ребёнка
1847
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: Лукерья (Гликерия) Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1870