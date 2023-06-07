Сурикова Пелагея Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиПосле 1845
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Устинья Феофилактова
Отец ребёнка: Суриков Феофилакт (Филипп) Иванов
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1817
Дочь: Екатерина Феофилактова
Отец ребёнка: Суриков Феофилакт (Филипп) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Суриков Александр Феофилактов (Филиппов)
Отец ребёнка: Суриков Феофилакт (Филипп) Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1845