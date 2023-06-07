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Сурикова Пелагея Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

После 1845

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Устинья Феофилактова

Отец ребёнка: Суриков Феофилакт (Филипп) Иванов

Рождение ребёнка
Между 1816 и 1817

Дочь: Екатерина Феофилактова

Отец ребёнка: Суриков Феофилакт (Филипп) Иванов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Суриков Александр Феофилактов (Филиппов)

Отец ребёнка: Суриков Феофилакт (Филипп) Иванов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суриков Феофилакт (Филипп) Иванов

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1845
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