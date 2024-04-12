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Екатерина Феофилактова

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Между 1816 и 1817

Дата смерти

После 1840

Пол

Женский

Отец

1795 г.р.

Мать

Около 1793 г.р.

Муж

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1816 и 1817

Отец: Суриков Феофилакт (Филипп) Иванов

Мать: Сурикова Пелагея Яковлева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
03.06.1840

Муж: Яков Давидов

Таболово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Поручителями были – по жениху: той же деревни крестьяне Никита Васильев, Павел Васильев и Игнатий Никитин, а по невесте: деревни Красиково крестьяне Василий Иванов и Михаил Петров. | Моск. губ, Волоко... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Таболово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Моск. губ, Волоколамский у., д. Таболово
Смерть
После 1840
Таболово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Моск. губ, Волоколамский у., д. Таболово
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