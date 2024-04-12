Екатерина Феофилактова
Место рождения
Дата рожденияМежду 1816 и 1817
Дата смертиПосле 1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1816 и 1817
Бракосочетание
03.06.1840
Муж: Яков Давидов
Поручителями были – по жениху: той же деревни крестьяне Никита Васильев, Павел Васильев и Игнатий Никитин, а по невесте: деревни Красиково крестьяне Василий Иванов и Михаил Петров. | Моск. губ, Волоко... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Моск. губ, Волоколамский у., д. Таболово
Смерть
После 1840
Моск. губ, Волоколамский у., д. Таболово