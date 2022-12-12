деревня Таболово, деревня Таболово, Волоколамский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Таболово

Волоколамский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Рузский уезд
5183Таболово (Казаново), с. экон.при колодцах.283540175180Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Рузский уезд, Судниковская волость
926. Таболово, деревня бывшая государственная, при речке Волюшке, дворов 56, жителей 371, лавка, бумаго-ткацкая фабрика

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Рузский уезд, Судниковская волость
Село Таболово2531162

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Волоколамский район
41714Таболоводеревня55°55'с.ш.36°03'в.д.N-37-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Волоколамский муниципальный район, Спасское сельское поселение
46605434291д Таболоводеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close