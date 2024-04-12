Яков Давидов
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
03.06.1840
Жена: Екатерина Феофилактова
Поручителями были – по жениху: той же деревни крестьяне Никита Васильев, Павел Васильев и Игнатий Никитин, а по невесте: деревни Красиково крестьяне Василий Иванов и Михаил Петров. | Моск. губ, Волоко... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Моск. губ, Волоколамский у., д. Таболово
Смерть
Неизвестно