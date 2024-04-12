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Яков Давидов

Место рождения

Таболово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1816 и 1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Таболово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
03.06.1840

Жена: Екатерина Феофилактова

Таболово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Поручителями были – по жениху: той же деревни крестьяне Никита Васильев, Павел Васильев и Игнатий Никитин, а по невесте: деревни Красиково крестьяне Василий Иванов и Михаил Петров. | Моск. губ, Волоко... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Таболово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Моск. губ, Волоколамский у., д. Таболово
Смерть
Неизвестно
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