(Сурикова) Пелагея (Поля) Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Сурикова) Пелагея (Поля) Васильева

(Сурикова) Пелагея (Поля) Васильева

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

29.04.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1864

Отец: Суриков Василий Александров

Мать: Сурикова Пелагея Яковлева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ЦГА Москвы 592_2_32 МК Казанова 1864г https://cgamos.ru/metric-books/592/592-2/592_2_32/к. 46ЦГА Москвы 592_2_32 МК Казанова 1864 | Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская г... Показать все
Крещение
30.04.1864
Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Godparents:Той же деревни крестьяне Иван Федоров и девица Александра Иванова | Богородицерождественская ц. с. Казанова 55.93553513298921 36.07958072716471
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Кондратьева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Андреев Иван

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Иван

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close