(Сурикова) Пелагея (Поля) Васильева
Место рождения
Дата рождения29.04.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1864
ЦГА Москвы 592_2_32 МК Казанова 1864г https://cgamos.ru/metric-books/592/592-2/592_2_32/к. 46ЦГА Москвы 592_2_32 МК Казанова 1864 | Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская г... Показать все
Крещение
30.04.1864
Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Godparents:Той же деревни крестьяне Иван Федоров и девица Александра Иванова | Богородицерождественская ц. с. Казанова 55.93553513298921 36.07958072716471
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Кондратьева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Андреев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреев Иван
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно