Кондратьева (Андреева) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиПосле ?.12.1907
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Андреев Иван
Мать: Пелагея (Поля) Васильева
Восприемник
09.12.1907
Москва, Церковь при Голицынской больнице
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Александровна
Отец ребёнка: Кондратьев Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Александровна
Отец ребёнка: Кондратьев Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратьев Павел Александрович
Отец ребёнка: Кондратьев Александр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После ?.12.1907