Кондратьева (Андреева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева (Андреева) Анна Ивановна

Место рождения

Егорьевск, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

После ?.12.1907

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Андреев Иван

Мать: Пелагея (Поля) Васильева

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Восприемник
09.12.1907
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Церковь при Голицынской больнице
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Александровна

Отец ребёнка: Кондратьев Александр Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Александровна

Отец ребёнка: Кондратьев Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Павел Александрович

Отец ребёнка: Кондратьев Александр Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Александр Федорович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После ?.12.1907
Москва, город федерального значения Москва