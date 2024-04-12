Кондратьев Павел Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1935
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-метростроевец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1935
Причина смерти: несчастный случай | Погиб в результате несчестного случая (аварии) при торжественном пуске первой линии метро....во время пробного рейса состава, в котором ехал осматривать первую лини... Показать все