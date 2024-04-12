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Кондратьев Павел Александрович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондратьев Александр Федорович

Мать: Кондратьева Анна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-метростроевец
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1935
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: несчастный случай | Погиб в результате несчестного случая (аварии) при торжественном пуске первой линии метро....во время пробного рейса состава, в котором ехал осматривать первую лини... Показать все
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