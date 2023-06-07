Кондратьев Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1939

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Между 1914 и 1917
Москва, город федерального значения Москва
ТД «Летов В.А. и Кондратьев А.Ф.» | Москва, Средние торговые ряды №36, тел. 3-69-19.
Работа или профессия
Между 1917 и 1930
Москва, город федерального значения Москва
Артель "Декальклмания"
Место жительства
До 1925
Москва, город федерального значения Москва
http://www.apartment.ru/Article/487104221.html | http://www.etomesto.ru/maponmap.php?map=moscow1904&x=37.621810&y=55.735125 | Москва, 1-ый Казачий пер. 8, кв.1 | http://www.apartment.ru/Article/48710... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Александровна

Мать ребёнка: Кондратьева Анна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Александровна

Мать ребёнка: Кондратьева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Павел Александрович

Мать ребёнка: Кондратьева Анна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева Анна Ивановна

Смерть
После 1939
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