Кондратьев Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
Между 1914 и 1917
ТД «Летов В.А. и Кондратьев А.Ф.» | Москва, Средние торговые ряды №36, тел. 3-69-19.
Работа или профессия
Между 1917 и 1930
Артель "Декальклмания"
Место жительства
До 1925
http://www.apartment.ru/Article/487104221.html | http://www.etomesto.ru/maponmap.php?map=moscow1904&x=37.621810&y=55.735125 | Москва, 1-ый Казачий пер. 8, кв.1 | http://www.apartment.ru/Article/48710... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Александровна
Мать ребёнка: Кондратьева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Александровна
Мать ребёнка: Кондратьева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратьев Павел Александрович
Мать ребёнка: Кондратьева Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1939