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Суриков Яков Васильевич

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

После 1869

Дата смерти

После 1908

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1869

Отец: Суриков Василий Александров

Мать: Сурикова Пелагея Яковлева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.12.1907

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Сурикова Капитолина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурикова Капитолина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
художник по тканям
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После 1908
Москва, город федерального значения Москва
ф.2121, оп.3, д.172 Обыскная книга Параскевской на Пятницкой церкви 1898