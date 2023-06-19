Суриков Яков Васильевич
Место рождения
Дата рожденияПосле 1869
Дата смертиПосле 1908
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1869
Рождение ребёнка
07.12.1907
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Сурикова Капитолина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
художник по тканям
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1908
ф.2121, оп.3, д.172 Обыскная книга Параскевской на Пятницкой церкви 1898