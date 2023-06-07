Башилов Яков Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиПосле 1845
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Башилов Яков Федоров
Рождение ребёнка
01.10.1842
Дочь: Сурикова Пелагея Яковлева
Мать ребёнка: Башилова Ирина Иванова
ф.203, оп.745, д.1596 (1842) | Метрическая книга Никольской церкви села Лужки 1842 года
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Крещение
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Смерть
После 1845