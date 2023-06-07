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Башилов Яков Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

После 1845

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Башилов Яков Федоров

Мать: Башилова Параскева Семенова

Рождение ребёнка
01.10.1842

Дочь: Сурикова Пелагея Яковлева

Мать ребёнка: Башилова Ирина Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп.745, д.1596 (1842) | Метрическая книга Никольской церкви села Лужки 1842 года
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Крещение
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Смерть
После 1845
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