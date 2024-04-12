Башилова (Ермакова) Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башилова (Ермакова) Ирина Иванова

Место рождения

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1817

Дата смерти

После 1845

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Ермаков Иван Пименов

Мать: Ермакова Ульяна Васильева (Ефимова?)

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
В этом году:...был изобретен стетоскоп....В Риме проходит премьера оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник". ...умер Гаврила Державин. | ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Никол... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1842

Дочь: Сурикова Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Башилов Яков Яковлев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп.745, д.1596 (1842) | Метрическая книга Никольской церкви села Лужки 1842 года
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1845
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