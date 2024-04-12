Башилова (Ермакова) Ирина Иванова
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиПосле 1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
В этом году:...был изобретен стетоскоп....В Риме проходит премьера оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник". ...умер Гаврила Державин. | ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Никол... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1842
Дочь: Сурикова Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Башилов Яков Яковлев
ф.203, оп.745, д.1596 (1842) | Метрическая книга Никольской церкви села Лужки 1842 года
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1845