Ермакова (Сурова) Ульяна Васильева (Ефимова?)
Место рождения
Дата рождения13.12.1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1793
В тот год правила Екатерина II .Основан Екатеринодар. декабрист.Карло Гольдони - | Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 745, д. 841... Показать все
Упоминание
1801
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д.756-а (1801) | Исповедные ведомости Рузского уезда (с. Лужки) 1801 - требует реставрации
Бракосочетание
03.11.1811
Муж: Ермаков Иван Пименов
В этот год:...открыт Царскосельский лицей....родились Виссарион Белинский и Гарриет Бичер-Стоу....в Англии введены бумажные деньги. ...Кутузов одержал решительную победу над турками под Рущуком. | ф.... Показать все
Рождение ребёнка
21.07.1815
Сын: Борис Иванов
Отец ребёнка: Ермаков Иван Пименов
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Башилова Ирина Иванова
Отец ребёнка: Ермаков Иван Пименов
В этом году:...был изобретен стетоскоп....В Риме проходит премьера оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник". ...умер Гаврила Державин. | ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Никол... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Ермаков Иван Пименов
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Ермаков Иван Пименов
Упоминание
1845
ф.203, оп. 747, д.1473 (1844) Исповедная ведомость | Исповедные ведомости Рузского уезда (села Лужки) 1844 года
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Ермаков Иван Пименов
ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Иванова
Отец ребёнка: Ермаков Иван Пименов
ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Московская область, Рузский район, Овсяники (рядом, почти под водой -Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево)
Крещение
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Ни... Показать все
Смерть
Неизвестно