Ермакова (Сурова) Ульяна Васильева (Ефимова?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова (Сурова) Ульяна Васильева (Ефимова?)

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

13.12.1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1793

Отец: Суров Василий Никитин

Мать: Сурова Ксения (Аксинья) Аникина

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
В тот год правила Екатерина II .Основан Екатеринодар. декабрист.Карло Гольдони - | Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп. 745, д. 841... Показать все
Упоминание
1801
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д.756-а (1801) | Исповедные ведомости Рузского уезда (с. Лужки) 1801 - требует реставрации
Бракосочетание
03.11.1811

Муж: Ермаков Иван Пименов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
В этот год:...открыт Царскосельский лицей....родились Виссарион Белинский и Гарриет Бичер-Стоу....в Англии введены бумажные деньги. ...Кутузов одержал решительную победу над турками под Рущуком. | ф.... Показать все
Рождение ребёнка
21.07.1815

Сын: Борис Иванов

Отец ребёнка: Ермаков Иван Пименов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Башилова Ирина Иванова

Отец ребёнка: Ермаков Иван Пименов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
В этом году:...был изобретен стетоскоп....В Риме проходит премьера оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник". ...умер Гаврила Державин. | ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Никол... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Ермаков Иван Пименов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Ермаков Иван Пименов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Упоминание
1845
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп. 747, д.1473 (1844) Исповедная ведомость | Исповедные ведомости Рузского уезда (села Лужки) 1844 года
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Ермаков Иван Пименов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Иванова

Отец ребёнка: Ермаков Иван Пименов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Московская область, Рузский район, Овсяники (рядом, почти под водой -Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево)
Крещение
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Ни... Показать все
Смерть
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
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