Ермаков Иван Пименов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Ермаков Пимен Леонов
Бракосочетание
03.11.1811
В этот год:...открыт Царскосельский лицей....родились Виссарион Белинский и Гарриет Бичер-Стоу....в Англии введены бумажные деньги. ...Кутузов одержал решительную победу над турками под Рущуком. | ф.... Показать все
Рождение ребёнка
21.07.1815
Сын: Борис Иванов
Мать ребёнка: Ермакова Ульяна Васильева (Ефимова?)
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Башилова Ирина Иванова
Мать ребёнка: Ермакова Ульяна Васильева (Ефимова?)
В этом году:...был изобретен стетоскоп....В Риме проходит премьера оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник". ...умер Гаврила Державин. | ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Никол... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Ермакова Ульяна Васильева (Ефимова?)
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Ермакова Ульяна Васильева (Ефимова?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Ермакова Ульяна Васильева (Ефимова?)
ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Иванова
Мать ребёнка: Ермакова Ульяна Васильева (Ефимова?)
ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Московская область, Рузский район, Овсяники (рядом, почти под водой -Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево)
Смерть
После 1860