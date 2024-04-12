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Ермаков Иван Пименов

Место рождения

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Ермаков Пимен Леонов

Мать: Ермакова Матрена Сергеева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
03.11.1811

Жена: Ермакова Ульяна Васильева (Ефимова?)

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
В этот год:...открыт Царскосельский лицей....родились Виссарион Белинский и Гарриет Бичер-Стоу....в Англии введены бумажные деньги. ...Кутузов одержал решительную победу над турками под Рущуком. | ф.... Показать все
Рождение ребёнка
21.07.1815

Сын: Борис Иванов

Мать ребёнка: Ермакова Ульяна Васильева (Ефимова?)

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Башилова Ирина Иванова

Мать ребёнка: Ермакова Ульяна Васильева (Ефимова?)

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
В этом году:...был изобретен стетоскоп....В Риме проходит премьера оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник". ...умер Гаврила Державин. | ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Никол... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Ермакова Ульяна Васильева (Ефимова?)

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Ермакова Ульяна Васильева (Ефимова?)

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Ермакова Ульяна Васильева (Ефимова?)

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Иванова

Мать ребёнка: Ермакова Ульяна Васильева (Ефимова?)

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1293 (1831-1837) | Метрические книги Николаевской церкви с. Лужков 1831-1837
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Московская область, Рузский район, Овсяники (рядом, почти под водой -Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево)
Смерть
После 1860
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
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