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Ермакова Матрена Сергеева

Место рождения

Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

После 1845

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Сергей Иванов

Мать: Прасковья Лукьянова

Царево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
До ?.11.1791

Муж: Ермаков Пимен Леонов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Ермаков Иван Пименов

Отец ребёнка: Ермаков Пимен Леонов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1795
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.51, оп.19, д.111 Ревизские 1795 Рузского у.
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Ермаков Федор Пименов

Отец ребёнка: Ермаков Пимен Леонов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Сын: Семен Пименов

Отец ребёнка: Ермаков Пимен Леонов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1809

Дочь: Евдокия Пименова

Отец ребёнка: Ермаков Пимен Леонов

Рождение ребёнка
12.03.1811

Сын: Алексей Пименов

Отец ребёнка: Ермаков Пимен Леонов

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Упоминание
1845
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп. 747, д. 1495 (1845) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1845 года
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаддей Пименов

Отец ребёнка: Ермаков Пимен Леонов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп.745, д.828 (1792) | Метрическая книга Рузского уезда - Николаевской церкви села Лужки и Богородицерождественской с. Казанова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Московская область, Рузский район, Овсяники (рядом, почти под водой -Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево)
Смерть
После 1845
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