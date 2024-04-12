Ермакова Матрена Сергеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиПосле 1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Сергей Иванов
Мать: Прасковья Лукьянова
Бракосочетание
До ?.11.1791
Муж: Ермаков Пимен Леонов
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Ермаков Иван Пименов
Отец ребёнка: Ермаков Пимен Леонов
Место жительства
1795
ф.51, оп.19, д.111 Ревизские 1795 Рузского у.
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Ермаков Пимен Леонов
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Сын: Семен Пименов
Отец ребёнка: Ермаков Пимен Леонов
Рождение ребёнка
27.07.1809
Дочь: Евдокия Пименова
Отец ребёнка: Ермаков Пимен Леонов
Рождение ребёнка
12.03.1811
Сын: Алексей Пименов
Отец ребёнка: Ермаков Пимен Леонов
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Упоминание
1845
ф.203, оп. 747, д. 1495 (1845) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1845 года
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фаддей Пименов
Отец ребёнка: Ермаков Пимен Леонов
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп.745, д.828 (1792) | Метрическая книга Рузского уезда - Николаевской церкви села Лужки и Богородицерождественской с. Казанова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
Московская область, Рузский район, Овсяники (рядом, почти под водой -Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево)
Смерть
После 1845