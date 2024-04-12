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Алексей Пименов

Место рождения

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

12.03.1811

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Около 1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1811

Отец: Ермаков Пимен Леонов

Мать: Ермакова Матрена Сергеева

Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Место жительства
Неизвестно
Грулево, Ащеринская волость, Рузский уезд
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
1813
ф.51, оп.8, д.165 (ревизия 1816)
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