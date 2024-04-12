Алексей Пименов
Место рождения
Дата рождения12.03.1811
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1811
Отец: Ермаков Пимен Леонов
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Место жительства
Неизвестно
Моск. губ., Руз. у., Спас. вол., дер. Грулево
Смерть
1813
ф.51, оп.8, д.165 (ревизия 1816)